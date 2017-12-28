Помог Путин. Как прошел большой обмен пленными. ВИДЕО

28.12.2017 09:50

Стороны конфликта на Донбассе обменялись пленными. Но о формате "всех на всех" договориться так и не удалось. Обмен пленными между Киевом и ЛДНР состоялся 27 декабря. Его ожидали больше года - стороны не могли договориться о деталях, согласовать списки пленных, прекращали и возобновляли переговоры. Пленные сепаратистов уже находятся на подконтрольной украинской армии территории. Президент Петр Порошенко, который встречал освобожденных пленных, отметил, что "все 74 заложника уже дома". Корреспондент.net разбирадся как проходил крупнейший за всю историю конфликта на Донбассе обмен пленными.

Путин и патриарх Кирилл помогли

Накануне обмена пленными патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился 25 декабря в Москве с главами самопровозлашенными "республик" и спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам Виктором Медведчуком.

Патриарх тогда сказал, что обмен 27 декабря "положит начало" дальнейшим обменам. Он отметил, что в списки не вошли "все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену".

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференциипризвал Киев и Донбасс провести обмен пленными до Нового года.

"Слушайте, ну давайте сделаем это в конце концов. Потом можно и дальше пойти", - сказал российский лидер.

В ноябре Путин встретилсяи с Медведчуком по вопросу обмена пленными. Медведчук сообщил, что Киев готов освободить более 300 человек. Путин пообещал тогда поговорить с руководством ЛДНР.

Переговоры состоялись в тот же день. Это были первые переговоры российского президента с главами сепаратистских "республик".

После обменя пленными Медведчук отметил, что благодарить нужно не только Путина и Кирилла, но и главу украинской канонической Православной церкви Митрополита Онуфрия и глав ЛДНР.

Обмен пленными между Украиной и сепаратистами в предыдущий раз проводился осенью 2016 года.

С тех пор на встречах в Минске договориться о новом обмене не удавалось - стороны несколько раз меняли обменные списки, поскольку они не устраивали то одну, то другую сторону конфликта.

Однако о формуле из минских соглашений "всех на всех" договориться не удалось. Был согласован форма 306 на 74.

Пленные сепаратисты отказались возвращаться в ЛДНР

Обмен пленными проходил 27 декабря в районе КПП Майорск к северу от подконтрольной сепаратистам Горловки. Он продлился почти четыре часа. За обменом наблюдали представители ОБСЕ и Красного Креста.

По результатам обмена пленными украинская сторона передала сепаратистам 237 человек вместо заявленных 306. Как рассказал Медведчук, остальные отказались или были освобождены из заключения.

Представитель Украины в трехсторонней группе переговоров по Донбассу Ирины Геращенко, По словам Ирины Геращенко ранее говорился, что сепаратисты удерживают более 160 граждан Украины, "но за полтора года переговоров боевики подтвердили лишь 97".

Как сообщает Громадське, ссылаясь на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую, 43 человека из списка тех, кого планировали передать сепаратистам, уже отбыли наказание и были освобождены, потому не приехали на обмен.

Кроме того, она подтвердила то, что есть часть людей, которые отказываются от переезда в ЛДНР.

В числе освобожденных из плена сепаратистов: ультрас луганской Зари Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, контрактник ВСУ Валентин Богдан, боец 24 бригады Артем Виндюк и блогеры Эдуард Неделяев и Валентин Фомичев, ученый Игорь Козловский.