Порошенко назвал условие обмена пленных россиян. ВИДЕО

28.12.2017 08:04

Киев согласен обменять россиян только на украинцев, которые сейчас находятся в российских тюрьмах. Киев в рамках обмена пленными на Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в РФ украинцев. Об этом в комментарии изданию Страна.ua заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других", – заявил глава государства.

Напомним, в среду, 27 декабря, на Донбассе состоялся процесс обмена пленными. Украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса. В свою очередь, Украина передала на Донбасс 233 человека.

По данным СМИ, граждан России в последний момент вычеркнули из списков на обмен.