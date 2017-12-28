Ситуация в пунктах пропуска утром 28 декабря

28.12.2017 10:01

Сегодня утром, 28 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 26 декабря, всего через КПВВ было оформлено 36,3 тысяч человек и 4,6 тысяч транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6240 человек и 610 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9920 человек и 1595 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8005 человек и 1410 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4355 человек и 975 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7745 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/200;

КПВВ «Марьинка» – 50/250;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/60;

КПВВ «Гнутово» – 50/80.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Тамара: «4:23. Доброе утро всем, едем из Бахмута в Донецк, пешая очередь – выезд из Бахмута в 6:00. Всем удачного пути!»;

Юлия: «5:32. Людей уже очень много [из Бахмута]. Мои родители ночевали там, в пешую люди начали ехать еще ночью»;

Олег: «6:36. Автоочередь огромная, машин очень много в сторону Горловки. Надеемся, что будут пошустрее пропускать»;

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «4:30. На "Каргиле" очередь до моста»;

«Мах»: «6:31. "Каргил" уже до середины моста»;

Администратор: «8:42. На Марьинке в сторону Донецка автомобильная очередь от кольца. 8:57. Марьинка в Донецк. Льгота машин 60. Общая минимум до кольца. Конца не видно. Приехали 8 утра. Перевозы стояли в 6 рядов. Сейчас лучше. Часть пропустили, остальных в один ряд поставил броневик»;

Татьяна: «9:34. В 8:40 льгота на Донецк была машин 70, основная – прям от Марьинского кольца ...Машин тьма и пеших тоже...Удачи!».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виталий: «8:54. Новотроицкое в Донецк – очередь, не доезжая знака "конец Новотроицкое" еще 3 столба (на мосту);

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «7:14. На Гнутово в сторону Донецка 60 машин».

О ситуации в КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 8:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный Партизан» на въезд очередей не было, на выезд ожидали проезда 15 легковых автомобилей;

в пункте пропуска «Должанский» на выезд ожидали проезда 47 легковых автомобилей, на въезд очередей не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 15 легковых автомобилей, на въезд очередей не было.