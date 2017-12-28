- На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО10:55
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 декабря10:01
- Помог Путин. Как прошел большой обмен пленными. ВИДЕО09:50
- 68% вимушених переселенців готові відбудовувати окуповані території після їх повернення до України09:26
- Почти 70 освобожденных пленных решили остаться у «фашистов»09:20
- В «ДНР» готовят видеорепортажи о «грубом срыве перемирия»09:14
- Из штаба АТО пришла хорошая новость08:58
- «Глава ДНР» Захарченко в пьяном угаре «наехал» на заправщика08:23
- Порошенко назвал условие обмена пленных россиян. ВИДЕО08:04
- В штабе сообщили еще одну хорошую новость из зоны АТО07:38
Ситуация в пунктах пропуска утром 28 декабря
Сегодня утром, 28 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 26 декабря, всего через КПВВ было оформлено 36,3 тысяч человек и 4,6 тысяч транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 6240 человек и 610 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9920 человек и 1595 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8005 человек и 1410 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4355 человек и 975 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7745 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/200;
КПВВ «Марьинка» – 50/250;
КПВВ «Новотроицкое» – 50/60;
КПВВ «Гнутово» – 50/80.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
Тамара: «4:23. Доброе утро всем, едем из Бахмута в Донецк, пешая очередь – выезд из Бахмута в 6:00. Всем удачного пути!»;
Юлия: «5:32. Людей уже очень много [из Бахмута]. Мои родители ночевали там, в пешую люди начали ехать еще ночью»;
Олег: «6:36. Автоочередь огромная, машин очень много в сторону Горловки. Надеемся, что будут пошустрее пропускать»;
КПВВ «Марьинка»:
Александр: «4:30. На "Каргиле" очередь до моста»;
«Мах»: «6:31. "Каргил" уже до середины моста»;
Администратор: «8:42. На Марьинке в сторону Донецка автомобильная очередь от кольца. 8:57. Марьинка в Донецк. Льгота машин 60. Общая минимум до кольца. Конца не видно. Приехали 8 утра. Перевозы стояли в 6 рядов. Сейчас лучше. Часть пропустили, остальных в один ряд поставил броневик»;
Татьяна: «9:34. В 8:40 льгота на Донецк была машин 70, основная – прям от Марьинского кольца ...Машин тьма и пеших тоже...Удачи!».
КПВВ «Новотроицкое»:
Виталий: «8:54. Новотроицкое в Донецк – очередь, не доезжая знака "конец Новотроицкое" еще 3 столба (на мосту);
КПВВ «Гнутово»:
Наталья: «7:14. На Гнутово в сторону Донецка 60 машин».
О ситуации в КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 8:00 была следующей:
в пункте пропуска «Красный Партизан» на въезд очередей не было, на выезд ожидали проезда 15 легковых автомобилей;
в пункте пропуска «Должанский» на выезд ожидали проезда 47 легковых автомобилей, на въезд очередей не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 15 легковых автомобилей, на въезд очередей не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пограничники, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
- На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО10:55
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 декабря10:01
- Помог Путин. Как прошел большой обмен пленными. ВИДЕО09:50
- 68% вимушених переселенців готові відбудовувати окуповані території після їх повернення до України09:26
- Почти 70 освобожденных пленных решили остаться у «фашистов»09:20
- В «ДНР» готовят видеорепортажи о «грубом срыве перемирия»09:14
- Из штаба АТО пришла хорошая новость08:58
- «Глава ДНР» Захарченко в пьяном угаре «наехал» на заправщика08:23
- Порошенко назвал условие обмена пленных россиян. ВИДЕО08:04
- В штабе сообщили еще одну хорошую новость из зоны АТО07:38
- Как встретить год Желтой Земляной Собаки, чтобы он был удачным?11:14
- На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО10:55
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 декабря10:01
- Помог Путин. Как прошел большой обмен пленными. ВИДЕО09:50
- Обмін: кого Україна віддала взамін?09:43
- Спиридонов: «Декоммунизацией власти убили двух зайцев: и деньги отмыли, и население отвлекли»09:31
- 68% вимушених переселенців готові відбудовувати окуповані території після їх повернення до України09:26
- Почти 70 освобожденных пленных решили остаться у «фашистов»09:20
- В «ДНР» готовят видеорепортажи о «грубом срыве перемирия»09:14
- Из штаба АТО пришла хорошая новость08:58
- Обмін: кого Україна віддала взамін?09:43
- Спиридонов: «Декоммунизацией власти убили двух зайцев: и деньги отмыли, и население отвлекли»09:31
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения17:18
- Как выбрать красную икру: полезные советы16:05
- Если хочешь, чтобы желания исполнялись09:28
- Серотонин: гормон радости и счастья. Как восполнить его нехватку08:24
- Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении07:43
- В эти дни 2018 года ни в коем случае нельзя выходить замуж07:34
- Украинцам объяснили как получать от государства 10 тысяч гривен ежемесячно21:16
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- "Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України