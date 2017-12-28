"У всех ребят высыпались зубы", - мать освобожденного воина АТО Александра Морозова рассказала, как 3 года издевались над ее сыном в плену

28.12.2017 15:30

Украинского военнопленного Александра Морозова и многих других ребят сильно и часто избивали, когда они находились в руках террористов "Л/ДНР". Мать освобожденного украинского военного Александра Морозова рассказала, что ждала сына целых 2 года и 11 месяцев, передает "Диалог.UA".

"Встреча была..., я вам не могу передать. Это такое счастье, что он жив и здоров. Слава богу, мы обследуемся, и все будет хорошо, он снова вернется в наше украинское русло и будет жить очень счастливо", - поделилась она с журналистам.

Также женщина сообщила, что у сына была небольшая контузия, из-за которой болит голова, но ранений нет. "У всех ребят высыпались зубы. Как его взяли в плен, как его в гараже держали, раз в день горстку супа приносили или вовсе не приходили по пять дней. Потом били очень", - отмечает она. "Боялся, чтобы не сорваться, потому что все спрашивали, любит ли Украину", - добавила мать Александра Морозова.