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Архив - Донецкая область

В «ДНР» готовят видеорепортажи о «грубом срыве перемирия»

28.12.2017 09:14
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В «ДНР» готовят видеорепортажи о «грубом срыве перемирия»

В ряде частей и подразделений «1-го АК ДНР» приказами командиров отменены увольнения в период с 1-го по 8-е января 2018 г, что вызвало крайнее недовольство среди боевиков. Командование объясняет запрет на увольнения «готовностью ВСУ под прикрытием перемирия перейти в наступление». Об этом координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук пишет в Фейсбуке.
Характерно, что данный запрет на увольнения в «1-м АК ДНР» «совпал» с прибытием на Донбасс нескольких съемочных групп российского ТВ общей численностью около 30 человек (идентифицированы съемочные группы российских телеканалов «Россия 24» и «ОРТ»). Перед съемочными группами стоит задача фиксации и подготовки репортажей о «грубом срыве перемирия украинскими войсками». В настоящее время журналисты «Россия 24» находятся в н.п. Горловка, журналисты «ОРТ» - в н.п. Донецк. В связи с этими «подготовительными мероприятиями», в новогодние и рождественские праздники не исключены вооруженные акции со стороны оккупационных войск с целью провокации ВСУ на открытие ответного огня с обвинениями в «срыве перемирия».



Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, репортаж
 
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