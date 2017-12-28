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Архив - Донецкая область

В "ЛНР"-"ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники

28.12.2017 12:51
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В "ЛНР"-"ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники

Местные жители должны будут вернуться в квартиры до 4 утра в Луганске и до 5 утра в Донецке. Так называемый и.о главы "ЛНР" Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа в "ЛНР" на Новый год и Рождество. О этом сообщает местный сайт lug-info.com, передает kp.ua/politics.

Комендантский час на территории "ЛНР" отменяется в новогоднюю ночь - с 23.00 31 декабря 2017 года до 04.00 1 января 2018 года, а также в ночь на Рождество – с 23.00 6 января до 04.00 7 января 2018 года.

Местным правоохранителям в связи с отменой комендантского часа поручили перейти на усиленный режим охраны и патрулирования города.

Ранее так называемый глава "ДНР" Александр Захарченко тоже анонсировал отмену комендантского часа на Новый год и Рождество. Он будет действовать на час дольше чем в "ЛНР" - с 23.00 до 5.00.

Комендантский час ввели в "ЛНР" и "ДНР" с началом боевых действий летом 2014 года. На праздники, включая Новый год, Рождество и Пасху его отменяют.



Теги: Донбасс, отмена, комендантский час, Новый год, ДНР, ЛНР, Захарченко
 
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