- Минобороны засекретит потери ВСУ - эксперт16:57
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО16:39
- У нас беда: Рева о повышении пособий переселенцам16:22
- Террористы подорвались на собственных минах16:02
- В Мариуполе намерены повысить проезд в коммунальном транспорте15:51
- "У всех ребят высыпались зубы", - мать освобожденного воина АТО Александра Морозова рассказала, как 3 года издевались над ее сыном в плену15:30
- Мама боевика "ДНР" решила на украинском КПВВ, что ее сын может пройти без очереди, как "командир танка"14:10
- В "ЛНР"-"ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники12:51
- В зоне АТО уничтожен воевавший за "ру***ий мир" экс-"регионал" Роман Бондарец: опубликовано фото ликвидированного боевика "ДНР12:11
- На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО10:55
В "ЛНР"-"ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники
Местные жители должны будут вернуться в квартиры до 4 утра в Луганске и до 5 утра в Донецке. Так называемый и.о главы "ЛНР" Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа в "ЛНР" на Новый год и Рождество. О этом сообщает местный сайт lug-info.com, передает kp.ua/politics.
Комендантский час на территории "ЛНР" отменяется в новогоднюю ночь - с 23.00 31 декабря 2017 года до 04.00 1 января 2018 года, а также в ночь на Рождество – с 23.00 6 января до 04.00 7 января 2018 года.
Местным правоохранителям в связи с отменой комендантского часа поручили перейти на усиленный режим охраны и патрулирования города.
Ранее так называемый глава "ДНР" Александр Захарченко тоже анонсировал отмену комендантского часа на Новый год и Рождество. Он будет действовать на час дольше чем в "ЛНР" - с 23.00 до 5.00.
Комендантский час ввели в "ЛНР" и "ДНР" с началом боевых действий летом 2014 года. На праздники, включая Новый год, Рождество и Пасху его отменяют.
Теги: Донбасс, отмена, комендантский час, Новый год, ДНР, ЛНР, Захарченко
- На сегодняшней встрече в Минске Украина потребует отменить "выборы в ДНР/ЛНР"
- Гаснет свет, исчезают люди: в сети рассказали о "правилах" выживания на оккупированном Донбассе
- На Пасху в "ДНР" отменили комендантский час
- "Путин отползает с Донбасса", "Порох сливает патриотов "ДНР" - соцсети бурно отреагировали на отмену псевдовыборов сепаратистов
- На Новый год и Рождество в "ДНР" не будет действовать комендантский час
- Новый год в Донецке и Луганске: во сколько обойдется праздник
- Минобороны засекретит потери ВСУ - эксперт16:57
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО16:39
- У нас беда: Рева о повышении пособий переселенцам16:22
- Террористы подорвались на собственных минах16:02
- В Мариуполе намерены повысить проезд в коммунальном транспорте15:51
- "У всех ребят высыпались зубы", - мать освобожденного воина АТО Александра Морозова рассказала, как 3 года издевались над ее сыном в плену15:30
- Мама боевика "ДНР" решила на украинском КПВВ, что ее сын может пройти без очереди, как "командир танка"14:10
- В "ЛНР"-"ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники12:51
- В зоне АТО уничтожен воевавший за "ру***ий мир" экс-"регионал" Роман Бондарец: опубликовано фото ликвидированного боевика "ДНР12:11
- На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО10:55
- Минобороны засекретит потери ВСУ - эксперт16:57
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО16:39
- У нас беда: Рева о повышении пособий переселенцам16:22
- Террористы подорвались на собственных минах16:02
- В Мариуполе намерены повысить проезд в коммунальном транспорте15:51
- ЕС никогда не воспринимал всерьез войну на Востоке Украины15:45
- "У всех ребят высыпались зубы", - мать освобожденного воина АТО Александра Морозова рассказала, как 3 года издевались над ее сыном в плену15:30
- Обдирают как липку: украинцев загоняют за грань выживания15:29
- Украинские пограничники усиливают меры безопасности15:12
- Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу14:49
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники11:47
- Обмін: кого Україна віддала взамін?09:43
- Спиридонов: «Декоммунизацией власти убили двух зайцев: и деньги отмыли, и население отвлекли»09:31
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения17:18
- Как выбрать красную икру: полезные советы16:05
- Если хочешь, чтобы желания исполнялись09:28
- Серотонин: гормон радости и счастья. Как восполнить его нехватку08:24
- Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении07:43
- В эти дни 2018 года ни в коем случае нельзя выходить замуж07:34
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- "Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР