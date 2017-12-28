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Архив - Донецкая область

В Мариуполе намерены повысить проезд в коммунальном транспорте

28.12.2017 15:51
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В Мариуполе намерены повысить проезд в коммунальном транспорте

В следующем году в Мариуполе намерены повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте. Об этом в ходе годового отчета-объезда сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает 0629.

“Проезд в будущем году будет повышаться”, - сказал Бойченко.

По словам мэра, это связано с нерешенной проблемой монетизации льгот. Сейчас в Мариуполе бесплатно ездят 200 тысяч горожан.

Вадим Бойченко также сообщил, что на приобретение 75 троллейбусов город берет кредит в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 3 млн евро. И это, по словам градоначальника коснется повышения оплаты в коммунальном транспорте.

“Сегодня на улицах 30 единиц коммунального и 70 единиц частного транспорта, и это не дает контролировать ситуацию”, - отметил Бойченкоо.

Напомним, в августе 2017-го в Мариуполе подорожал проезд в общественном транспорте. В маршрутке теперь нужно заплатить за проезд 6 гривен, а в троллейбусе - 4 гривны.

После подорожания проезда мариупольцы готовы меньше кушать и больше ходить.



Теги: Донбасс, Мариуполь, транспорт, проезд, повышение, коммунальная собственность, льготы
 
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