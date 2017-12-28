Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО уничтожен воевавший за "ру***ий мир" экс-"регионал" Роман Бондарец: опубликовано фото ликвидированного боевика "ДНР

28.12.2017 12:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО уничтожен воевавший за "ру***ий мир" экс-"регионал" Роман Бондарец: опубликовано фото ликвидированного боевика "ДНР

На сторону боевиков уничтоженный предатель Украины перешел еще три года назад. Родом он был из оккупированной Авдеевки. По данным "Миротворца", сепаратист также назывался Бэн Бондарец. Экс-"регионала" ликвидировали на минувшей неделе, боевика не стало в воскресенье, 24 декабря, передает "Диалог.UA".

В Twitter "Информационных войск Украины" сказано, что "регионала" уничтожили на донецком направлении. "Бывший "регионал" Роман Бондарец, который в 2014 году перешел на сторону России, был ликвидирован украинским снайпером", - говорится в сообщении. Однако более точных данных о смерти пособника оккупантов 1988 года рождения пока нет.

Известно, что Бондарец присоединился к российским террористам в разгар российской агрессии на востоке Украины, он входил в состав одной из банд террористов "ДНР".



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, террористы, Донецкое направление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх