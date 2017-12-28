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В зоне АТО уничтожен воевавший за "ру***ий мир" экс-"регионал" Роман Бондарец: опубликовано фото ликвидированного боевика "ДНР
На сторону боевиков уничтоженный предатель Украины перешел еще три года назад. Родом он был из оккупированной Авдеевки. По данным "Миротворца", сепаратист также назывался Бэн Бондарец. Экс-"регионала" ликвидировали на минувшей неделе, боевика не стало в воскресенье, 24 декабря, передает "Диалог.UA".
В Twitter "Информационных войск Украины" сказано, что "регионала" уничтожили на донецком направлении. "Бывший "регионал" Роман Бондарец, который в 2014 году перешел на сторону России, был ликвидирован украинским снайпером", - говорится в сообщении. Однако более точных данных о смерти пособника оккупантов 1988 года рождения пока нет.
Известно, что Бондарец присоединился к российским террористам в разгар российской агрессии на востоке Украины, он входил в состав одной из банд террористов "ДНР".
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, террористы, Донецкое направление
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