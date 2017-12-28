В зоне АТО уничтожен воевавший за "ру***ий мир" экс-"регионал" Роман Бондарец: опубликовано фото ликвидированного боевика "ДНР

28.12.2017 12:11

На сторону боевиков уничтоженный предатель Украины перешел еще три года назад. Родом он был из оккупированной Авдеевки. По данным "Миротворца", сепаратист также назывался Бэн Бондарец. Экс-"регионала" ликвидировали на минувшей неделе, боевика не стало в воскресенье, 24 декабря, передает "Диалог.UA".

В Twitter "Информационных войск Украины" сказано, что "регионала" уничтожили на донецком направлении. "Бывший "регионал" Роман Бондарец, который в 2014 году перешел на сторону России, был ликвидирован украинским снайпером", - говорится в сообщении. Однако более точных данных о смерти пособника оккупантов 1988 года рождения пока нет.

Известно, что Бондарец присоединился к российским террористам в разгар российской агрессии на востоке Украины, он входил в состав одной из банд террористов "ДНР".