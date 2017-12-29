Боевики разместили Грады неподалеку от линии соприкосновения

29.12.2017 11:48

Военная техника сепаратистов размещена в нарушение линий отвода. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали реактивную систему залпового огня (РСЗО, БМ-21 Град, 122 мм) вблизи поселка Мирное, что в 28 км к юго-западу от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает korrespondent.net.

Отмечается, что четыре РСЗО (БМ-21) сепаратистов находились недалеко от поселка Новоамвросиевское, в 56 км к востоку от Донецка.

В ОБСЕ подчеркнули, что военная техника сепаратистов размещена в нарушение линий отвода.

Кроме этого, миссия за соответствующими линиями отвода видела две буксируемые гаубицы (Д-30) и пять самоходных гаубиц (2С1).