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Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука дал свою оценку ситуации на Донбассе в собственном блоге.
- Путин пытается выглядеть в глазах Запада как договороспособный человек. И его исключительная цель — добиться снятия санкций, а не освободить Донбасс
Я не хотел бы брать на себя функцию Ванги и делать какие-то прогнозы относительно следующего обмена пленными. Вчерашнее событие фактически показало правильность моего тезиса: все, что делалось Семенченко, Савченко, какими-то фейковыми солдатскими матерями и всеми, кто только вокруг этого не танцевал – это исключительно манипуляции человеческим горем. Приобщаться к этому хору я не хочу. Я знаю, что люди, которые профессионально занимаются этими делами от имени украинского государства, делают это ежедневно и самоотверженно. Этот вопрос очень хрупкий, и подталкивать их каким-то образом здесь никто не имеет права.
Я не был бы столь оптимистичным о готовности Путина к переговорам. Я отношусь к этому очень осторожно и считаю, что давление на Российскую Федерацию надо не уменьшать, а увеличивать с каждым днем. Путин пытается примерить на себя роль миротворца, поймать того мирного голубя Пикассо и выглядеть в глазах Запада как агрессивный, договороспособный человек. Это делается для того, чтобы в конце концов его соратники, которые расположены по всем странам Европейского Союза, начали вопить, – а давайте снимем с Вовы санкции, он же вот видите какой миротворец. Мол, зачем же санкции – давайте с ним разговаривать. Именно это, а не освобождение Донбасса, является стратегической целью.
Нет никаких сомнений в вооруженных провокациях на Донбассе на праздники. Они уже происходят, а вчера вот погиб еще один наш военнослужащий. Бдительность нельзя терять ни на секунду.
Если исходить исключительно из объективных данных, то я не вижу каких порывов со стороны России на продвижение по делам незаконно осужденных украинских граждан. Но в случае усиления давления на Россию, я вполне допускаю такое развитие событий. Как и подавляющее большинство наших граждан, я хотел бы видеть этих людей в Украине, а не в лагерях.
Теги: Донбасс, праздники, Тука
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