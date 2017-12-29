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На Донбассе сбит российский беспилотник стоимостью шесть миллионов рублей
29.12.2017 07:33
Стоимость летательного аппарата составляет около шести миллионов рублей. Украинские военные в зоне проведения АТО 28 декабря сбили беспилотник российского производства типа Орлан-10, сообщает ТСН.
Отмечается, що летательный аппарат сбили около 22.00 возле Курдюмовки вблизи Торецка Донецкой области. Военные ищут его остатки.
Орлан-10 − многоцелевой беспилотный летательный аппарат российского производства. Максимальная взлетная масса БПЛА по разным данным составляет от 14 до 18 кг. Он способен передавать видео на расстояние до 120 км. Стоимость такого аппарата составляет около шести миллионов рублей (около 2,9 миллиона гривен).
Ранее сепаратисты из ЛНР заявили, что уничтожили беспилотник украинских военных, который использовался для разведки.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, разведка, АТО, Торецк
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