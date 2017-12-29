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Проблемы с паспортом: Ходаковский не может покинуть «ДНР»
29.12.2017 12:02
Александр Ходаковский не может покинуть пределы «ДНР».
По словам Ходаковского, основное, что его удерживает в «ДНР» — прописка.
«Уехать мне мешает прописка. Я гражданин Донецкой республики. Никакого другого паспорта у меня нет, а тот, что был раньше, Украины, просрочен, потому что мне уже исполнилось 45. Так что только здесь, на этой территории, я и могу находиться», — заявил «оппозиционер».
Он также не может выехать и в РФ.
«В России на меня будут наложены все ограничения, как на любого иностранца. Все другие знаковые персоналии этой войны — они просто были выходцами из России и могли в любой момент туда вернуться, я — не могу. Поэтому с моим существованием здесь вынуждены мириться», — заявил Ходаковский.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, Ходаковский
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