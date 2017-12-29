"Серьезные" союзники "Л/ДНР" снова заговорили о присоединении к РФ

29.12.2017 22:03

"Президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что народ хочет провести референдум о присоединении к России. Об этом сообщает "Еg.ru", передает obozrevatel.com.

По его словам, изменилась политическая ситуация. Потому что в положении "республики" находятся "ДНР" и "ЛНР". Южная Осетия признала их независимость. По мнению Бибилова, проводить референдум сейчас было бы "предательством" по отношению к ним.

Он также заявил, что Россия является "исторической родиной" непризнанной республики. Потому референдум в итоге состоится. На сегодняшний день граждане имеют паспорта РФ. Москва также финансирует зарплаты и другие программы.

"Южная Осетия должна быть в составе России. Это наша историческая родина. Мы вне России живем 80 лет, но сегодня мы тоже фактически Россия — наши граждане являются и гражданами РФ, наша экономика завязана на России, зарплаты и программы финансируются из российского бюджета", – процитировало агентство Sputnik Бибилова.

В мае текущего года террористы "ДНР" нашли "серьезных" союзников в лице Южной Осетии.