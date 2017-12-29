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Ситуация в пунктах пропуска утром 29 декабря
Сегодня утром, 29 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 28 декабря, всего через КПВВ было оформлено 37,7 тысячи человек и 5000 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 10180 чел. и 1245 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9620 чел. и 1765 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7105 чел. и 1250 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3740 чел. и 830 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 7030 чел.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/150;
КПВВ «Марьинка» – 50/200;
КПВВ «Новотроицкое» – 15/5;
КПВВ «Гнутово» – 50/60.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
Виктория: «07:14. В сторону Донецка очередь заканчивается на знаке Новотроицкое»;
Георгий: «08:25. На Новотроицком с утра по пешим как всегда очереди»;
Юлия: «09:01. На Новотроицком в сторону Донецка много машин. Только подъехали».
КПВВ «Майорск»:
Алексей: «08:25. На Каргиле в сторону Курахово очередь уже в начале моста».
По ситуации на иных пунктах пропуска очевидцы не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 9:00 была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» очередей нет в обе стороны;
в пункте пропуска «Должанский» на выезд в «ЛНР» – 42 легковых автомобиля, на въезд очередей нет;
в пункте пропуска «Изварино» на выезд из «ЛНР» – 27 легковых автомобилей, на въезд – 23 транспортных средства.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
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