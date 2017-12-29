Стоимость лекарств в Донецкой области выросла на 42%. Кто наживается на здоровье жителей региона

29.12.2017 12:16

Донецкая область заняла 22 место в рейтинге регионов, где стоимость одной средней упаковки лекарств в 2015-2016 годах выросла больше всего. По данным исследовательской компании «Proxima Research», стоимость лекарств в Донецкой области выросла на 42,3%. Самые высокие темпы роста цен на лекарства зафиксированы в Закарпатской (+70,5%), Тернопольской (+64,1%) и Житомирской (+63%) областях.

Рост цен на лекарства делает лечение болезней недоступным благом, по меньшей мере, для 55% украинцев, которые не могут купить препараты из-за отсутствия денег.

Одна из существенных причин роста цен – девальвация гривны. Курс доллара вырос с 16 до 27 гривен. Вторая значимая причина – политика невидимого для потребителей звена – дистрибьюторов. Они являются посредниками между производителями и аптечными сетями. За 20 лет количество компаний-дистрибьюторов сократилось с нескольких тысяч до десятков. Три крупнейшие компании – «БаДМ», «Оптима Фарм» и «Вента» – контролируют почти 90% рынка продаж препаратов.

Монопольное положение позволяет им диктовать присутствие в аптеках по всей стране препаратов определенных производителей по выгодной для них цене. Обо все по порядку.

Заложники импорта

Одной из главных причин роста стоимости лекарств в Украине является обесценивание гривны. Девальвация сказалась на стоимости лекарств – средняя цена упаковки препаратов украинского производства за 9 месяцев 2017 года возросла с 36 до 42 гривен, а стоимость упаковки импортных лекарств достигла 126 гривен.

На такие изменения цен аптеки реагируют моментально. Розничные сети работают за процент от выручки и стараются в первую очередь продать более дорогие лекарства – затраты на реализацию одной упаковки за 150 гривен такие же, как и препарата за 20 гривен, а заработок на более дорогом лекарстве существенно выше.

Кто по-настоящему зарабатывает на лекарствах?

На пути лекарств от производителя к аптеке есть один невидимый для пациента элемент – посредник, он же дистрибьютор. Он предлагает аптекам ещё один источник дохода – маркетинговые договора, или по-простому – откат за продажу лекарств. Основной заработок дистрибьюторам дает перепродажа импортных препаратов.

Чтобы продавать более дорогие лекарства, дистрибьюторы всячески поощряют аптекарей.

«В компьютере у провизора четкие рекомендации, что предлагать при том или ином диагнозе. Вы же не видите, что у них с той стороны на экране написано. А там, напротив названий лекарств – цветные квадратики. Например, напротив противовирусного препарата «Эргоферон» может идти зеленый квадратик, что означает – «предлагаем в первую очередь», напротив «Амиксина» – квадратик уже бледноватого цвета, который говорит о том, что «это средство менее приоритетное». Далее – «Новирин» – еще более бледного цвета… Вот то, что само яркое – там самый большой откат у фирмы. Так все четко градируется. Если человек просит что-то подешевле – есть четкое указание предлагать лекарства по уменьшению цены, начиная с самой высокой», – рассказывает глава общественной организации «ФармРада» Елена Прудникова.

Сами провизоры признаются, что их штрафует руководство за низкие продажи лекарств. «У аптек существует запрет на «низкие чеки». Скажем, если на смене слишком много чеков ниже 50-100 грн., то могут и оштрафовать или лишить премии», – рассказал сайту «Страна» работник одной из аптек.

Лекарственный «картель»

Всего три дистрибьютора определяют, чем люди будут лечиться и по какой цене будут покупать лекарства. И на счетах этих компаний оседают сотни миллионов гривен.

Фармацевтический рынок монополизирован тремя компаниями-посредниками: «БаДМ» (доля на рынке лекарств составляет 43%), «Оптима Фарм» (32%) и «Вента» (14%). Суммарно «картель» контролирует 89% всего рынка. Это те игроки, которые зарабатывают по-настоящему.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) давно следит за тем, кто и как влияет на фармрынок Украины. Доказано, что рынок лекарств – непрозрачный и антиконкурентный. И больше всего на поставках лекарств зарабатывают именно дистрибьюторы.

Глава общественной организации «ФармРада» Елена Прудникова рассказала, что в большинстве аптек предлагают одни и те же дорогие препараты. «Это связано с тем, что производители заключают маркетинговые договора с большими сетями, и платят им откаты. Мелкие аптеки производителям невыгодны, так как их интересуют объемы. Наценку сетевые аптеки ставят небольшую, но, согласно договору, они получают 30% от проданного товара – это, по сути, откат. Например, закупается лекарств на 100 тысяч, ставится наценка 1%. А потом производитель из суммы в 100 тысяч оплачивает аптечной сети 30% отката», – объяснила Елена Прудникова. Посредником между производителями и аптеками выступают дистрибьюторы.

Маржа – 300%

Яркие примеры наживы на пациентах собрал АМКУ. Препарат для поддержки печени «Галстена» дистрибьютор «Вента» в средине 2014 года импортировал по цене 75 гривен за упаковку, а продавал аптекам по 105 гривен. Рентабельность – 40%.

Но сговор «картеля» с французским производителем лекарств Sanofi поразил весь рынок. Препарат для сердечников «Кордарон» дистрибьюторы импортировали по 15,27 гривен за пачку, а в аптеку поставляли по 65,43 гривны. Плюс 300% к цене.

65% украинцев не могут купить нужные лекарства

Социологи провели исследование «(Бес)платная медицина» и выяснили, что у 55% опрошенных украинцев просто нет денег на покупку нужных лекарств. Еще 10% не купили прописанные препараты, потому что их не было в аптеках.

АМКУ зафиксировал несколько случаев сговора дистрибьюторов с иностранными производителями. По настоянию «БаДМ» и «Оптима Фарм», аптеки в 2010-2011 годах продавали, в первую очередь, препараты французской Sanofi, которые имеют много аналогов, в том числе украинского производства. К примеру, в приоритете у аптек стояла продажа «Но-шпы», в основе которой – действующее вещество дротаверин. Её цена превышает 50 гривен. А «Дротаверин» украинского производства стоит в 6 раз дешевле – всего 8 гривен.

Участники рынка рассказывают, что многих препаратов просто нет в аптеках из-за позиции «картеля». «Большая тройка» требует от аптек, среди прочего, не работать с другими дистрибьюторами. Небольшие компании, на которые приходится 11% рынка, специализируются на поставках менее рентабельных для торговли отечественных препаратах. В результате оказывается, что аптекам умышленно отсекают доступ ко многим жизненно важным препаратам. А пациентов лишают возможности получить нужные лекарства.

Выход есть

Единственный выход – разрушение сговора «картеля» с импортными производителями и ограничение влияния дистрибьюторов на аптечные сети. Дистрибьюторы, конечно же, отрицают манипулирование рынком. АМКУ доказал, что на рынке был картельный сговор Sanofi, «БаДМ» и «Оптима Фарм», и оштрафовал их на 139,1 млн. грн. за попытку заменить доступные препараты более дорогими аналогами. Но «картель» пытается сохранить деньги и судится с АМКУ. В августе они проиграли суд первой инстанции, 19 декабря апелляционный суд ещё раз доказал правоту АМКУ и признал факт картельного сговора.

Sanofi и дистрибьюторы оштрафованы за манипуляции рынком в 2010-2011 годах. Сколько они сумели заработать за прошедшие с того момента семь лет? И сколько людей переплатили миллионы гривен за лекарства, которые можно было купить дешевле, и сколько нуждающихся не смогли себе их позволить?

Выявлять сговоры и жестко реагировать – задача, в том числе, и Минздрава, и Кабинета министров, и парламентского комитета по здравоохранению, которые сейчас упорно не видят проблему. А она скоро превратится в один из факторов риска для политиков. На вопрос «Что ты сделал для снижения цен в аптеках?» большинство политиков накануне выборов не смогут ответить.

Источник Знамя индустрии