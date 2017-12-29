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Сутки в АТО: 6 вражеских обстрелов
Наиболее напряженная ситуация была на Приазовье, боевики применяли минометы крупного калибра. За сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает 112.ua.
"На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска произвели шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитникам Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие со стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Из гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по оборонительным укреплениям вокруг Верхньоторецького, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Следует отметить, что враг активизировал воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены Минскими договоренностями. Пролет беспилотника противника было зафиксировано в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22.00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа "Орлан-10". Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.
В штабе сообщили, что в результате вражеских обстрелов одного военного сил АТО было ранено. Его доставили в военно-медицинской учреждения и оказана необходимая врачебная помощь.
Теги: Донбасс, беспилотник, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Приазовье
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