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Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”

29.12.2017 07:22
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Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”

Бывший глава “Совбеза” террористической “ДНР” и комбат “Востока” Александр Ходаковский грозит “госпереворотом” своему недругу - главарю “республики” Александру Захарченко. Соответствующее заявление он сделал в интервью кремлевскому “Московскому комсомольцу”, передает "Диалог.UA".

Он выступил с резкой критикой в адрес Захарченко, обвинив того в коррупции ужасающих масштабов. Террорист заявил, что главарь “ДНР” планирует и далее узурпировать власть, дабы привести никем не признанную “республику” к окончательному краху. По мнению Ходаковского, его недруг “подцепил вирус неограниченной власти”, из-за которого среди граждан оккупированных территорий стремительно растут протестные настроения.

Все это может вылиться в свержение Захарченко, уверен Ходаковский. Однако это будет не бескровный вариант, как в “ЛНР”, а достаточно жесткий. Обеспечить “кровавую бойню” комбат “Востока” грозится сам с помощью своих вояк. “Я полевой командир, за мной стоят военные, армия, за достаточно короткий срок я могу аккумулировать большое количество народа”, - предупредил террорист, чем для Захарченко закончится провокация его персоны.



Теги: Донбасс, переворот, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий, Ходаковский
 
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