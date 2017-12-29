У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день

29.12.2017 11:44

Абоненты Vodafone Ukraine‏, проживающие на Донбассе, начали получать СМС-сообщения о том, что прежде полученные ими уведомления о директивном переводе на тариф "Смартфон Стандартный" были отправлены ошибочно. Эту ситуацию активно обсуждают пользователи в социальных сетях, пишет Остров.

Как сообщалось ранее, мобильный оператор Vodafone Ukraine‏ заявил, что переводит всех своих абонентов, которые живут на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей на тариф "Смартфон Стандартный", предусматривающий ежедневную абонплату в размере 3 гривен. "Смартфон Стандартный - это единственный тариф, который в ближайшее время будет доступен на неконтролируемой украинскими властями территории. В период с 09 января по 15 февраля 2018 г. ваш тариф будет бесплатно и автоматически изменен на тариф", - сообщает Vodafone Ukraine‏ своим абонентам.

При этом сообщения о переводе на другой тариф получали не только жители оккупированных территорий, но и прифронтовых населенных пунктов, таких как Торецк и Авдеевка.

После поднявшейся в СМИ и социальных сетях волны негодования этим решением, а так же в результате многочисленных звонков недовольных абонентов на горячую линию оператора, ситуация изменилась. В частности, абоненты начали получать новые сообщения о том, что на "Смартфон Стандартный" их перевели по ошибке и им возвращается прежний тариф. "Шановний клієнте, повідомлення про перехід на тариф Смартфон Стандартний було надіслано Вам помилково. Ваш тариф залишається без змін. Вибачте за незручності!", - говорится в СМС-сообщении.

Причем отмену навязанного тарифа зафиксировали в том числе и жители оккупированных городов Донбасса.

Пока непонятно какое количество абонентов затронет "извинение" о компании. В соцсетях многие пользователи пишут, что новые сообщения они еще не получили. "Первая (СМС - "ОстроВ") пришла. Вторая не приходила", "Я к сожалению, получила только одну СМС, о том что тариф будет изменён. Вторую с извинениями и что первую прислали ошибочно я так и не получила до сих пор", - жалуются люди.

В настоящее время оператор Vodafone Ukraine остается единственным каналом связи для жителей оккупированной и подконтрольной Украине территорий.