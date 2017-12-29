Украинские переселенцы смогут получать субсидии без прописки

29.12.2017 15:54

Переселенцы смогут получать жилищные субсидии без заключения договора об аренде жилья. Об этом сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Неделю назад я был на собрании организаций внутренне перемещенных лиц, и мы с ними договорились, это была их инициатива, и я ее поддержал, чтобы мы внесли изменения в порядок назначения субсидий и тем внутренне перемещенным лицам, которые переехали на подконтрольную территорию Украины и не могут заключить договор аренды жилья, мы будем предоставлять возможность получать субсидии по декларации. То есть человек декларирует, что живет тут, наши социальные инспекторы это проверили это, и мы будем через комиссию предоставлять возможность получать жилищную субсидию без прописки, регистрации и договора об аренде жилья», — сказал он.

«Я думаю, что это будет правильный шаг, этих людей нужно поддерживать. Они не от хорошей жизни оставили свои дома в Донецкой и Луганской областях и Крыму», — отметил министр.

Источник Восстановление Донбасса.