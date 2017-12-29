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Архив - Донецкая область

В «ДНР» назвали общее количество погибших за 2017 год мирных жителей

29.12.2017 15:31
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В «ДНР» назвали общее количество погибших за 2017 год мирных жителей

31 мирный житель погиб, еще 236 получили ранения за год в «ДНР». Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил «заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики» Эдуард Басурин, передают интернет-ресурсы НКТ и dnews.dn.ua.

«Среди мирных жителей республики погиб 31 человек, из них двое детей, и получили ранения 236 человек, из них 14 детей», – сказал Бусурин.

Также он сообщил о количестве поврежденных обстрелами зданий. «В течение года в общей сложности было разрушено и повреждено 1 149 домостроений и объектов инфраструктуры республики», – утверждает Басурин.



Теги: Донбасс, инфраструктура, разрушения, погибли, ДНР, обстрелы, Басурин
 
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