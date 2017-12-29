В «ДНР» повысят минимальную пенсию

29.12.2017 14:31

Главарь «ДНР» Александр Захарченко издал «указ» о повышении минимальной пенсии в «республике». «Указ» опбликован на «официальном» сайте «ДНР», передает 62.ua.

Согласно ему 1 января 2018 года минимальная пенсия поднимется до 2904 российских рублей.