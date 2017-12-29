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Архив - Донецкая область

В «ДНР» повысят минимальную пенсию

29.12.2017 14:31
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В «ДНР» повысят минимальную пенсию

Главарь «ДНР» Александр Захарченко издал «указ» о повышении минимальной пенсии в «республике». «Указ» опбликован на «официальном» сайте «ДНР», передает 62.ua.

Согласно ему 1 января 2018 года минимальная пенсия поднимется до 2904 российских рублей.



Теги: Донбасс, указ, минимальная пенсия, повышение, ДНР, Захарченко
 
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