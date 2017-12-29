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В «ДНР» запретили «чиновникам» и «политикам» иметь за границей активы
«Депутаты народного совета ДНР» сегодня, 29 декабря, приняли закон «О запрете отдельным категориям лиц иметь недвижимость за пределами территории ДНР, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории ДНР владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ, передает dnews.dn.ua.
Отмечается, что в «ДНР» «запрещается лицам, принимающим по долгу службы решения по вопросам государственной безопасности и/или участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории «ДНР», владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Также запрещено «иметь в собственности недвижимое имущество, расположенное за пределами территории «ДНР».
В «законе» предусмотрены «меры ответственности» за нарушение запрета.
«Закон» будет направлен на подпись Захарченко, и вступит в силу после опубликования на «официальном» сайте «народного совета».
Напомним, «народный совет ДНР» принял изменения в «конституцию ДНР», продлевающие до пяти лет срок полномочий «главы ДНР» и «депутатов».
Новые «выборы» запланированы на ноябрь 2018 года
Теги: Донбасс, банк, Конституция, депутаты, ДНР, Захарченко, чиновники
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