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Архив - Донецкая область

В «ДНР» запретили «чиновникам» и «политикам» иметь за границей активы

29.12.2017 22:26
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В «ДНР» запретили «чиновникам» и «политикам» иметь за границей активы

«Депутаты народного совета ДНР» сегодня, 29 декабря, приняли закон «О запрете отдельным категориям лиц иметь недвижимость за пределами территории ДНР, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории ДНР владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ, передает dnews.dn.ua.

Отмечается, что в «ДНР» «запрещается лицам, принимающим по долгу службы решения по вопросам государственной безопасности и/или участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории «ДНР», владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Также запрещено «иметь в собственности недвижимое имущество, расположенное за пределами территории «ДНР».
В «законе» предусмотрены «меры ответственности» за нарушение запрета.

«Закон» будет направлен на подпись Захарченко, и вступит в силу после опубликования на «официальном» сайте «народного совета».

Напомним, «народный совет ДНР» принял изменения в «конституцию ДНР», продлевающие до пяти лет срок полномочий «главы ДНР» и «депутатов».

Новые «выборы» запланированы на ноябрь 2018 года



Теги: Донбасс, банк, Конституция, депутаты, ДНР, Захарченко, чиновники
 
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