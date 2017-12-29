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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке возле жилой многоэтажки прогремел сильный взрыв - есть пострадавший

29.12.2017 16:14
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В оккупированном Донецке возле жилой многоэтажки прогремел сильный взрыв - есть пострадавший

Инцидент случился в Ленинском районе Донецка по улице Куйбышева. Пострадавший выжил и госпитализирован в травматологический центр Донецка. Очевидцы ЧП рассказали, что мужчина 1977 года рождения пострадал возле одного из девятиэтажных домов, передает "Диалог.UA".

Произошедшее подтвердили вчера вечером, 28 декабря, и в "МЧС "ДНР". Установлено, что дончанин был ранен в результате детонации ВОП (взрывоопасный предмет - ред.) неустановленного образца, который лежал прямо на придомовой территории и взорвался как раз в тот момент, когда мимо проходил пострадавший.

"Его аж подбросило, мы подбежали к раненому и стали вызывать скорую и полицию. Мужчина сначала был в сознании, а потом из-за боли "отъехал". Скорая приехала быстро, сказали, что жить будет", - рассказали о произошедшем очевидцы. У 40-летнего дончанина множественные осколочные ранения мягких тканей, однако врачи говорят, что угрозы его жизни уже нет. Кроме этого, в результате взрыва было разрушено окно одной из квартир на первом этаже.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, пострадавший, МЧС, госпитализация, ЧП
 
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