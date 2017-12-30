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Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО
30.12.2017 11:31
Погибший Герой был родом из села Ровное Новоукраинского района Кировоградщины. О его гибели стало известно сегодня, 30 декабря. Младшему лейтенанту Максиму Липке было только 25 лет, передает "Диалог.UA".
Новостью о гибели бойца АТО на Донбассе поделилось издание "Depo.Кропивницький" со ссылкой на пресс-службу городского совета Новоукраинки. О гибели одного украинского военнослужащего и ранениях двух бойцов ВСУ за прошедшие сутки 29 декабря, утром 30 декабря сообщил и Штаб АТО.
Однако обстоятельства гибели Героя, и где это произошло – пока неизвестны.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, гибель, АТО, ВСУ
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