Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО

30.12.2017 11:31

Погибший Герой был родом из села Ровное Новоукраинского района Кировоградщины. О его гибели стало известно сегодня, 30 декабря. Младшему лейтенанту Максиму Липке было только 25 лет, передает "Диалог.UA".

Новостью о гибели бойца АТО на Донбассе поделилось издание "Depo.Кропивницький" со ссылкой на пресс-службу городского совета Новоукраинки. О гибели одного украинского военнослужащего и ранениях двух бойцов ВСУ за прошедшие сутки 29 декабря, утром 30 декабря сообщил и Штаб АТО.

Однако обстоятельства гибели Героя, и где это произошло – пока неизвестны.