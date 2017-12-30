Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко

30.12.2017 11:02

Александр Ходаковский, экс-глава "совбеза ДНР", в очередной раз выступил с обвинениями в адрес Александра Захарченко, главаря "республики". Свой компромат опальный боевик обнародовал в соцсети, передает "Диалог.UA".

По словам Ходаковского, если для населения "ДНР" Захарченко является главой, то для него это - совершенно другой человек. Он утверждает, что в свое время Захарченко предложил ему объединение для того, чтобы совместно выдавить Безлера и Стрелкова. Более того, Ходаковский уверяет, что предложение Захарченко преследовало определенную цель – получить от Киева должность руководителя Донецкого УВД. Далее Ходаковский рассказывает, что после того как Стрелков ушел из Славянска, Захарченко снова приехал к нему с неким Атаманом Ивановичем и опять предложил объединение для изгнания Стрелкова с Донбасса. После этого Захарченко предпринял попытку организации нападения на Безлера и его горловское окружение. "Теперь Захарченко стал, безусловно, патриотом и преданным партийному делу человеком, и только я – друг Порошенко", - пишет Ходаковский, поясняя, что сейчас реальным конкурентом у Захарченко остался только он. "Москве пора услышать нас: ваш ставленник вас дискредитирует", - подытоживает он, подчеркивая, что с "этими парнями Донбасс не выживет".