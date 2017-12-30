Как будут работать пункты пропуска в новогодние праздники

30.12.2017 08:32

В период новогодних и рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает dnews.dn.ua.

«Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей», – подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время КПВВ на Донбассе работают по зимнему графику – с 8:00 до 17:00.

Госпогранслужба обращается ко всем гражданам, которые пересекают линию разграничения, тщательно и заблаговременно готовиться к поездке, с обязательным учетом погодных условий.

В случае возникновения вопросов при пересечении пунктов пропуска – круглосуточно действует телефон горячей линии Госпогранслужбы (044) 527-63-63.

При этом, Координационные группы и Координационный центр в зоне АТО, в которые граждане также могут обращаться по вопросам и проблемам при пересечении линии разграничения, будут работать по графику.С контактами группы и центра можно ознакомиться здесь.

Как сообщалось ранее, в период праздничных дней для обеспечения максимально безопасного и комфортного пересечения линии разграничения правоохранители на КПВВ работают в усиленном режиме.

Напомним, что на линии разграничения между подконтрольной и неподконтрольной частью Донецкой области в настоящее время работают только четыре контрольно-пропускных пункта. Пересечение линии разграничения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через:

КПП «Майорск» («ДНР») – украинский КПВВ «Майорск» (северное направление, Горловка – Бахмут),

КПП «Еленовка» («ДНР») – украинский КПВВ «Новотроицкое» (южное направление, Донецк – Волноваха – Мариуполь),

КПП «Октябрь» («ДНР») – украинский КПВВ «Гнутово» (южное направление, Новоазовск – Талаковка – Мариуполь),

КПП «Александровка» («ДНР») – украинский КПВВ «Марьинка» (западное направление, Донецк – Марьинка).

На линии разграничения в Луганской области действует один пеший переход – украинский КПВВ «Станица Луганская» и со стороны «ЛНР» – КПП «Станица Луганская».