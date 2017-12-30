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Архив - Донецкая область

Наиболее опасные районы Славянска и Краматорска начнут патрулировать группы ТОР

30.12.2017 19:44
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Наиболее опасные районы Славянска и Краматорска начнут патрулировать группы ТОР

С 2018 года в Славянске и Краматорске Донецкой области появятся группы тактико-оперативного реагирования (ТОР), сообщил начальник патрульной полиции Краматорска и Славянска Александр Малыш.
Группы ТОР, как отметил Малыш, будут состоять из числа патрульных полицейских с улучшенной подготовкой в сфере тактики, анализа криминогенной обстановки и оказания первой медицинской помощи. Новые полицейские будут направлены в наиболее опасные районы Славянска и Краматорска, добавил он.
Первая группа ТОР из 20-ти патрульных появится в 2018 году.
По словам Малыша, в Донецкой области самая высокая нагрузка по вызовам в Украине. Так, с начала 2017 года на «горячую» линию полиции поступило 62,5 тысячи вызовов.
«Это свидетельствует о доверии граждан по отношению к полиции», – считает он.
При этом, Малыш сообщил о снижении случаев нарушения общественного порядка.
Источник Восстановление Донбасса



Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, патруль
 
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