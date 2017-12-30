Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский

30.12.2017 16:01

Желание людей на оккупированном боевиками Донбассе вернуться к мирной довоенной жизни является неправильным и его можно не учитывать. Такое мнение высказал создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский в социальных сетях, сообщает Остров.

"Не всегда народное мнение может быть единственно правильным. Возьмите, например, нашу ситуацию. Народ хочет покоя, народ хочет довоенной жизни, народ хочет не думать о причинах войны", - пишет он, акцентируя внимание на том, что нельзя потакать этому желанию жителей оккупированного Донбасса.

Боевик мотивирует это тем, что якобы начавшееся в 2014 году выступление пророссийских сепаратистов, спровоцировавшее кровопролитную войну, было вызвано реальными причинами. И, дескать, эти причины не позволяют вернуться к довоенной жизни и сейчас.

"Но они же (причины войны – "ОстроВ") есть! И они предопределяют текущую судьбу и самое главное - судьбу его будущих поколений, а в таких случаях, как с коричневой чумой - судьбу всего мира", - патетически восклицает террорист Ходаковский.

Он считает, что народ в силу своей ограниченности попросту не видит этих причин. "Есть такое понятие в спецназе - тоннельное зрение. Это когда в состоянии стресса сужается фокус, плохо работает периферийное зрение, и ты видишь только то, что перед тобой. Так и с народом, который сегодня в состоянии стресса, и горизонты восприятия которого заужены", - использует он аллегорию из "альфовской" практики.

Александр Ходаковский – бывший командир спецназа СБУ "Альфа" в Донецкой области, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон "Восток". В настоящее время отодвинут от всех официальных постов в "ДНР". Находится в конфронтации с так называемым "главой республики" Александром Захарченко. Является идеологом присоединения Донбасса к России, однако его подходы к этому вопросу не находят понимания в РФ. Осенью 2017 года заявил о своем желании побороться за должность "главы республики" на "очередных выборах".