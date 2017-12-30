Несмотря на новогодне-рождественские перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе

30.12.2017 09:57

За минувшие сутки в украинских рядах есть погибший и раненые. Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественского перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе. Об этом сообщает Штаб военной операции, передает segodnya.ua.

Так, на Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам вокруг Луганского.

На Донецком направлении противник неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили у Каменки и Верхнеторецкого.

"Всего в течение прошедших суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов. В результате вражеских обстрелов были ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", – сообщили в Штабе АТО.

Ранее в СБУ сообщили, что на данный момент 103 человека остаются в плену на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, десятки из них – в Российской Федерации.

27 декабря состоялось долгожданное освобождение украинских заложников в два этапа. Сначала украинская сторона обменялась с "ЛНР" – освободили 16 человек, а через некоторое время состоялся обмен с "ДНР" – на подконтрольную Украине территорию вернулись 58 человек. Боевикам украинская сторона передала не 306 боевиков, как ранее анонсировалось, а 238 человек – 165 в "ДНР" и 73 в "ЛНР". Это связано с тем, что много лиц из списка были либо ранее освобождены из мест содержания, либо отказались возвращаться в ОРДЛО.