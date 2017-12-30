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Архив - Донецкая область

Об обстреле пригорода Донецка заявили в «ДНР»

30.12.2017 21:12
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Об обстреле пригорода Донецка заявили в «ДНР»

Сегодня, 30 декабря, под обстрел попал поселок Спартак, расположенный в северном пригороде Донецка, сообщают интернет-ресурсы НКТ, передает dnews.dn.ua.

В обстрелах обвиняют ВСУ.

«Сегодня в 14:15 (мск – прим.) украинские силовики продолжили нарушать режим прекращения огня на Донецком направлении.

Обстрелу из автоматического гранатомета и стрелкового оружия подвергся район населенного пункта Спартак», – говорится в сообщении.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.



Теги: Донецк, Донбасс, Спартак, ДНР, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление
 
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