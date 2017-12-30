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Оккупанты придумали, как Россия может избежать ответственности за жертвы и разрушения на Донбассе
Боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей создали "специальную комиссию по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе". Главная задача "комиссии" – создать условия для избежания ответственности РФ за жертвы и разрушения на Донбассе, вызванные войной, пытаясь переложить всю вину на украинскую сторону.
Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".
За период работы "комиссии" сформированы и внесены в реестр 9247 дела. Из них по погибшим – 403; раненым – 774; по погибшим детям – 62; раненым детям – 141; пленным и незаконно задержанным – 44; по разрушениям – 7850. Создано 1214 папок с фото- и видеоматериалами.
"В дальнейшем собранные материалы будут использованы для обвинений Украины в военных преступлениях против местного населения", – отметил руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук.
Источник 24tv.ua
Теги: Донбасс, жертвы, ответственность, разрушения, оккупанты
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