Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка

30.12.2017 12:16

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии опустошенного супермаркета "Амстор" в Донецке, отметив продолжающейся упадок оккупированного боевиками города.

На опубликованных снимках готовящийся к закрытию супермаркет полностью пуст и стоит без посетителей и товара. Некогда являвшийся одним из самых популярных супермаркет в Ворошиловском районе Донецка возле Цирка полностью опустошен, передает "Диалог.UA".

При этом опубликованные фотографии эмоционально комментируют жители Донецка в соцсетях, отмечая продолжающийся упадок.