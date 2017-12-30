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Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка

30.12.2017 12:16
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Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии опустошенного супермаркета "Амстор" в Донецке, отметив продолжающейся упадок оккупированного боевиками города.

На опубликованных снимках готовящийся к закрытию супермаркет полностью пуст и стоит без посетителей и товара. Некогда являвшийся одним из самых популярных супермаркет в Ворошиловском районе Донецка возле Цирка полностью опустошен, передает "Диалог.UA".

При этом опубликованные фотографии эмоционально комментируют жители Донецка в соцсетях, отмечая продолжающийся упадок.



Теги: Донецк, Донбасс, супермаркет, Амстор, ДНР, боевики
 
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