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Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка
30.12.2017 12:16
Пользователи соцсетей опубликовали фотографии опустошенного супермаркета "Амстор" в Донецке, отметив продолжающейся упадок оккупированного боевиками города.
На опубликованных снимках готовящийся к закрытию супермаркет полностью пуст и стоит без посетителей и товара. Некогда являвшийся одним из самых популярных супермаркет в Ворошиловском районе Донецка возле Цирка полностью опустошен, передает "Диалог.UA".
При этом опубликованные фотографии эмоционально комментируют жители Донецка в соцсетях, отмечая продолжающийся упадок.
Теги: Донецк, Донбасс, супермаркет, Амстор, ДНР, боевики
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