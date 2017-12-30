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Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
Украину всколыхнула новость о том, что среди освобожденных из плена “Л/ДНР” были и военнослужащие-дезертиры. Однако это далеко не вся неприглядная правда. Такое тревожное заявление сделал освобожденный боец полка “Азов” Евгений Чуднецов в интервью ZIK, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что обмен состоялся в среду, 27 декабря. Украина помиловала 306 пособников террористов для освобождения из плена террористов 74 своих граждан. Среди них далеко не все являются патриотами, отметил Чуднецов. Помимо дезертиров, с его слов, Киев освободил и пособников “Л/ДНР”, впавших в немилость в “республиках”.
Об одном таком случае он даже рассказал. Так, уверяет Чуднецов, среди освобожденных есть “замначальника батальона полка” террористов, которого объявили “украинским шпионом” из-за затопленного танка.
Теги: Донбасс, Киев, дезертир, ДНР, ЛНР, батальон "Азов", террористы, пленные
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