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Переселенцу: Как подтвердить факт увольнения с работы для выплаты пенсии

30.12.2017 19:29
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Переселенцу: Как подтвердить факт увольнения с работы для выплаты пенсии

Лица, перемещенные с временно неподконтрольной украинской власти территории Украины и зоны боевых действий, не всегда имеют возможность предоставить трудовую книжку с записями об увольнении с работы в период проведения АТО. Как действовать в этой ситуации пенсионерам, разъяснило Главное управление Пенсионного Фонда Украины в Донецкой области.

Для указанных лиц статус «безработный» можно определить на основании личного заявления произвольной формы с указанием даты, с которой лицо не работает, и объяснения обстоятельств, в связи с которыми не может внести запись в трудовую книжку или предоставить оригинал трудовой книжки.

Орган Пенсионного фонда Украины проверяет индивидуальные сведения о застрахованном лице, о наличии информации об уплате страховых взносов, отсутствие в Государственном едином реестре информации о государственной регистрации физического лица-предпринимателя.

В случае, если в дальнейшей работе будет выявлен факт работы лица или информация о другой дате увольнения с работы, удержание переполученных сумм пенсии будет производиться согласно ст. 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, увольнение, переселенец, пенсии
 
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