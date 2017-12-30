"С венком мученика из снегирей", - в соцсетях предлагают варианты памятника "распятому мальчику" в Славянске

30.12.2017 19:04

Денис Бигунов, активист из Славянска, выступил с предложением об установке памятника "распятому кровавой хунтой русскоязычному мальчику". Это предложение славянский активист обнародовал в ФБ, передает "Диалог.UA".

Большая часть жителей Славянска дала положительный ответ, подчеркнув, что подобный памятник - отличный туристический объект. Кроме того, некоторые горожане выступили со встречным предложением – организовать выставку о героях российских фейков. По мнению участников обсуждения, "распятого мальчика" можно изобразить как музыкальный фонтан.