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Архив - Донецкая область

Силы АТО понесли новые потери на Донбассе

30.12.2017 07:49
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Силы АТО понесли новые потери на Донбассе

В результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе погиб один украинский военный и двое получили ранения. Об этом говорится утром 30 декабря в сводке штаба АТО, передает apostrophe.ua.

Сообщается, что на Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам вокруг Луганского.

На Донецком направлении боевики неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение были применены по силам АТО в Каменке и Верхнеторецком.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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