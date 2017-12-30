Силы АТО понесли новые потери на Донбассе

30.12.2017 07:49

В результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе погиб один украинский военный и двое получили ранения. Об этом говорится утром 30 декабря в сводке штаба АТО, передает apostrophe.ua.

Сообщается, что на Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам вокруг Луганского.

На Донецком направлении боевики неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение были применены по силам АТО в Каменке и Верхнеторецком.