Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО погиб боец, еще два ранены. ВИДЕО

30.12.2017 08:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО погиб боец, еще два ранены. ВИДЕО

Бойцы ВСУ один раз открывали ответный огонь из гранатометов и пулеметов. За минувшие сутки подразделения сепаратистов шесть раз нарушили новогодне-рождественское перемирие. Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает korrespondent.net.

Так, на луганском направлении противник из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам возле Луганского.

На донецком направлении неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливались оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение применились по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.

Военные отмечают, что один раз им пришлось открыть ответный огонь из гранатометов и пулеметов.



Теги: Донбасс, сепаратисты, АТО, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх