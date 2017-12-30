В зоне АТО погиб боец, еще два ранены. ВИДЕО

30.12.2017 08:21

Бойцы ВСУ один раз открывали ответный огонь из гранатометов и пулеметов. За минувшие сутки подразделения сепаратистов шесть раз нарушили новогодне-рождественское перемирие. Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает korrespondent.net.

Так, на луганском направлении противник из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам возле Луганского.

На донецком направлении неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливались оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение применились по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.

Военные отмечают, что один раз им пришлось открыть ответный огонь из гранатометов и пулеметов.