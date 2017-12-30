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Встречай, страна, нового патриота: Ахметов признался, что ждет исполнения гимна на "Донбасс Арене" в ближайшее время
Богатейший человек Украины и президент ФК "Шахтер" по совместительству, не скрывает, что уже в следующем году надеется увидеть матч Лиги чемпионов на бывшем красивейшем стадионе страны, разграбленном и практически уничтоженном боевиками. "Какого чуда я жду в 2018 году? Я жду гимна Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше", - заявил олигарх в комментариях изданию "Футбол.UA", передает dialog.ua.
Донецкий бизнесмен Ахметов признался, что мечтает о мире. Возрождение Донбасс Арены для него будет означать, что "стабильный и прочный мир уже наступил, что украинцы живут, а не выживают", - сказал Ринат Леонидович и добавил, мол, переживает о том, чтобы Украина как можно быстрее стала "сильным государством, а украинцы – счастливыми людьми". Ранее сообщалось: освобожденных из плена фанатов ФК "Заря" пригласили на финал Лиги чемпионов.
Теги: Донецк, Донбасс, Ахметов , футбол, Донбасс Арена, соревнование, боевики
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