Западу плевать: у Порошенко назвали главную задачу Украины на Донбассе

30.12.2017 09:06

Интересы Украины на Донбассе не смогут отстоять ни западные партнеры, ни США, так как это касается сугубо нашего государства. Об этом в своей статье для ZN.UA написал советник президента, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ Владимир Горбулин.

"Не вызывает сомнений — К.Волкер отдает себе более чем достаточный отчет, что из себя представляет Россия, кто зачинщик конфликта на Донбассе, и чего действительно хочет Россия. Но является ли это понимание и осознание однозначной гарантией того, что в этих переговорах доминирующим является именно украинский интерес?

Думаю, что неприятный, но честный ответ на этот вопрос — увы, нет. И это логично, поскольку обе стороны преследуют собственные интересы, в то время как проблема отстаивания национальных интересов Украины — сугубо наша задача", - подчеркнул он.

По его словам, Украина должна постоянно держать в фокусе мысль о том, что даже если на нынешнем этапе наши национальные интересы совпадают со стратегическими задачами стран Запада, это совершенно не означает, что они совпадают полностью, и что так будет продолжаться всегда.

"И сегодня конфликт на Востоке Украины, несмотря на его относительную вялотекущесть, создает стратегическую проблему для Запада: ухудшение отношений с Россией при непонятных позитивах от такой ситуации", - объяснил Горбулин.