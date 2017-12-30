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Западу плевать: у Порошенко назвали главную задачу Украины на Донбассе
Интересы Украины на Донбассе не смогут отстоять ни западные партнеры, ни США, так как это касается сугубо нашего государства. Об этом в своей статье для ZN.UA написал советник президента, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ Владимир Горбулин.
"Не вызывает сомнений — К.Волкер отдает себе более чем достаточный отчет, что из себя представляет Россия, кто зачинщик конфликта на Донбассе, и чего действительно хочет Россия. Но является ли это понимание и осознание однозначной гарантией того, что в этих переговорах доминирующим является именно украинский интерес?
Думаю, что неприятный, но честный ответ на этот вопрос — увы, нет. И это логично, поскольку обе стороны преследуют собственные интересы, в то время как проблема отстаивания национальных интересов Украины — сугубо наша задача", - подчеркнул он.
По его словам, Украина должна постоянно держать в фокусе мысль о том, что даже если на нынешнем этапе наши национальные интересы совпадают со стратегическими задачами стран Запада, это совершенно не означает, что они совпадают полностью, и что так будет продолжаться всегда.
"И сегодня конфликт на Востоке Украины, несмотря на его относительную вялотекущесть, создает стратегическую проблему для Запада: ухудшение отношений с Россией при непонятных позитивах от такой ситуации", - объяснил Горбулин.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Европейский союз, конфликт, Порошенко
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