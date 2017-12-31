Боевики "ДНР" угробили танки

31.12.2017 13:23

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что российские офицеры требуют от донбасских боевиков "повышать боевые возможности".



Так, по данным ГУР, российские командиры обязали местных главарей боевиков проводит учения на бронемашинах. В результате интенсивных тренировок техника не выдерижвает.



В т.н. 1 Армейском корпусе ("армия" пророссийской группировки "ДНР") во время занятий сгорели 2 силовые установки на танках. Позже ремонта потребовали еще две бронемашины.



В ГУР предполагают, что подобные тренировки говорят либо о подготовке противника к наступлению, либо о скором пополнении военной техникой с территории РФ.