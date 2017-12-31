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Боевики "ДНР" угробили танки

31.12.2017 13:23
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Боевики "ДНР" угробили танки

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что российские офицеры требуют от донбасских боевиков "повышать боевые возможности".

Так, по данным ГУР, российские командиры обязали местных главарей боевиков проводит учения на бронемашинах. В результате интенсивных тренировок техника не выдерижвает.

В т.н. 1 Армейском корпусе ("армия" пророссийской группировки "ДНР") во время занятий сгорели 2 силовые установки на танках. Позже ремонта потребовали еще две бронемашины.

В ГУР предполагают, что подобные тренировки говорят либо о подготовке противника к наступлению, либо о скором пополнении военной техникой с территории РФ.



Теги: Донбасс, ДНР, танки
 
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