Донбасс: для десятков боевиков этот декабрь стал последним

31.12.2017 08:44

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", с 19 по 28 декабря с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 39 человек.



Потери понесли т.н. 1 Армейский корпус ("армия" пророссийской группировки "ДНР") - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 5 в/с, 3 омсбр (Горловка) 20 в/с, 11 омп (Макеевка) 9 в/с.



Досталось и второму 2 Армейскому корпусу ("армия" пророссийской группировки "ЛНР"), где потери произошли в 6 омсп (Кадиевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 3 в/с; 2 омсбр (Луганск) 1 в/с.