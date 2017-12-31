Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донбасс: для десятков боевиков этот декабрь стал последним

31.12.2017 08:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасс: для десятков боевиков этот декабрь стал последним

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", с 19 по 28 декабря с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 39 человек.

Потери понесли т.н. 1 Армейский корпус ("армия" пророссийской группировки "ДНР") - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 5 в/с, 3 омсбр (Горловка) 20 в/с, 11 омп (Макеевка) 9 в/с.

Досталось и второму 2 Армейскому корпусу ("армия" пророссийской группировки "ЛНР"), где потери произошли в 6 омсп (Кадиевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 3 в/с; 2 омсбр (Луганск) 1 в/с.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх