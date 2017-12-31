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Драконовский тариф от Vodafon для ОРДЛО вызвал бурю возмущения
Решение мобильного оператора Vodafon (Водафон Украины, бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф "Смартфон стандартный" вызвало массу возмущений в соцсетях. К делу подключились и общественники.
Согласно его условиям, которые выдвинул Vodafon, устанавливается ежедневная абонплата в размере 3 грн, то есть 90 грн в месяц без дополнительных услуг. Абонплата будет сниматься независимо от того, пользовались телефоном и интернетом, или нет. Деньги будут оставаться на счету только в случае полного отключения сотовой связи.
При этом пользователи не имеют права ни отказаться от перевода на такой тариф, ни выбрать любой другой. В компании отмечают, что это - единственный тариф, который будет действовать на неподконтрольных украинской власти территориях.
"Все, кто получил смс от "Vodafon" с сообщением о переводе на новый тариф, могут подписать Петицию Президенту Украины Петро Порошенко с требованием рассмотреть законность действий компании в отношении жителей неподконтрольных территорий", - отмечает общественная организация "Донбасс SOS".
Подписать петицию можно здесь https://petition.president.gov.ua/petition/41966
Авторы петиции просят:
- обязать компанию Vodafone Ukraine пересмотреть целесообразность тарифа "сматрфонов стандартный"; или предоставить жителям неподконтрольных территорий выбор; или разработать более доступный по цене вариант;
- обязать Антимонопольний комітет України проверить законность введения компанией "Водафон Украина" сверхдорогих тарифов на правах монополиста.
На данный момент петиция набрала 338 голосов из 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
Сбор будет продолжаться еще 89 дней.
Теги: Донбасс, тариф, мобильная связь, ОРДЛО, Vodafon
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