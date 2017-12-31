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Ходаковский о Захарченко: Еще пяти лет с этими парнями Донбасс не выдержит
В ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) продолжаются заочные разборки между действующим главарем пророссийской группировки "ДНР" Александром Захарченко и отстраненным от управления "республикой" Александром Ходаковским.
По словам Ходаковского (он 0 экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса") недавно его "актив" разносил поздравительные открытки с поздравлениями с новогодними праздниками. И одного активиста задержали в Докучаевске сотрудники "мэрии".
"В принципе, ничего противозаконного он не совершал, и поэтому его в конце концов отпустили, но перед этим ему в голову попытались вложить много "полезной" информации. Изюминкой был файл, содержащий следующее: да ты же понимаешь, что он друг Порошенко, и как только он придет к власти - он сдаст ДНР Украине? Я понимаю, что мэр Докучаевска друг детства Захарченко, но....голова то есть на плечах? Я же могу приехать, чтобы в глаза посмотреть, и слегка занизить самооценку... Его спасло только то, что про него сказали, что он, в принципе, неплохой парень", - делится Ходаковский на своей странице в Фейсбуке (там он значится как Александр Сергеев).
"Вы должны понимать, что это для большинства из вас Захарченко - глава. Для меня же это другой человек, - обращается Ходаковский к жителям ОРДО. - Это человек, который предлагал мне объединиться и выдавить Стрелкова и Безлера, чтобы получить от Украины должность начальника областного УВД. Это человек, который приехал ко мне уже позже, когда Игорь Стрелков вышел из Славянска, вместе со своим советником, которого в Донецке знают, как Атамана Ивановича, и предлагал снова объединиться и изгнать Стрелкова с Донбасса. Потом он же пытался организовать нападение на Безлера и его горловскую бригаду....Сейчас это безусловно патриот и преданный делу партии человек, и только я - друг Порошенко. А говорю я это с той целью, чтобы акцентировать, что в нынешней обстановке у него в качестве реального конкурента остался только я - никто из ныне живущих функционеров и просто хороших парней не в состоянии с ним тягаться. И у него, чтобы спокойно жить, остается только один вариант..."
Ходаковский обещает, что если Захарченко не допустит его к "выбором" (их планируют провести на оккупированном Донбассе в будущем году, естественно, по своим фейковых законам), он "всегда буду дышать ему в затылок".
"Когда-то мы услышали Москву, и не сопротивлялись назначению Захарченко, полагая, что при сопротивлении этому нам бы отказали в помощи, на которую мы возлагали надежды. Теперь пора Москве услышать нас: ваш ставленник вас дискредитирует – реагируйте, - обращается Ходаковский к настоящим правителям неподконтрольной Украине части Донбасса. - При всем желании вы не сможете удерживать информацию за семью печатями, и если вы мудрее, чем ваши протеже - вы должны понимать, что еще пяти лет с этими парнями Донбасс не выдержит. Откровенно говоря, и год под вопросом..."
Ранее Ходаковский заявил, что обстановка в Донецке накаляется, а также, что Захарченко создал "уродливую реальность".
А еще - сообщил правду об "экономике" в "ДНР" и рассказал, почему он в свое время лишился постов.
Также Ходаковский опубликовал важный документ и сравнил главаря "ДНР" с Винни-Пухом.
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Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, Ходаковский, ОРДО
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