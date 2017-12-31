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Архив - Донецкая область

Как в Авдеевке решают водные проблемы

31.12.2017 20:09
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Как в Авдеевке решают водные проблемы

Глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин рассказал, как обстоят в прифронтовом городе дела с водоснабжением.

"Мы подпитаны к Донецкой фильтровальной станции, которая находится в серой зоне, которая обеспечивает водой и Авдеевку, и Донецк. Положение хрупкое, потому что в любой момент станцию могут обстрелять. Сейчас ОБСЕ приняли ДФС под контроль, там установлены камеры, идет постоянный мониторинг. Благодаря этому, более полугода проблем с водой нет, - отметил глава ВГА в интервью AVDEEVKA.CITY. - Проектом по альтернативному водоснабжению предусмотрено открытие 4 скважин до конца этого года. Уже пробурена скважина возле школы №1, №4, возле дома престарелых и у больницы в старой части. Я понимаю, что это не обеспечит людей водой полностью, но в период кризиса значительно облегчит жизнь. Задача - 10 скважин в старой Авдеевке".



Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, водоснабжение, Малыхин
 
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