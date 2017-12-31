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Командующий АТО: Главный бой – впереди
31.12.2017 12:11
Волонтер и журналист Роман Бочкала накануне нового года опубликовал фото с командующим антитерроритистической операцией Михаилом Забродским. И добавил к нему оптимистическую текстовку.
"Когда командующего АТО, Героя Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского спрашивают, какое сражение было самым сложным, он отвечает - главный бой впереди. И все мы догадываемся, какой. В этом году мы освободили наших пленных. В следующем, дай Бог, освободим украинскую землю! Армия готова", - пишет Роман Бочкала на своей странице в Фейсбуке.
Теги: Донбасс, война, АТО, Забродский, Бочкала
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