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Командующий АТО обещает победить в необъявленной войне
Первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей) генерал-лейтенант Михаил Забродский обратился к боевым побратимам с новогодним поздравлением.
"Уважаемые офицеры, сержанты и старшины, солдаты! Дорогие боевые побратимы! От руководящего состава штаба Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! Через несколько часов уйдет в историю 2017 год. Это был год, переполненный изменениями и непростыми испытаниями для каждого из нас, - отмечает руководитель АТО. - Мы достойно выдержали все испытания, которые выпали на долю нашего государства в этом непростом году, и в очередной раз доказали всему миру, что способны изменить судьбу своей страны к лучшему. Все войны заканчиваются. Не будет исключением и эта необъявленная война, с которой мы обязательно выйдем победителями!"
В канун Нового 2018 Михаил Забродский желает мира, крепкого здоровья, мира и веры. "Веры в себя, веры в людей, веры в то, что, несмотря ни на какие преграды, любое дело, если она делается от чистого сердца, будет успешным! Уверен, что ваш высокий профессионализм, патриотизм, преданность и честь и в дальнейшем будут залогом успешного выполнения поставленных задач! – отмечает он в поздравлении защитникам Украины. - Пусть Новый год приумножит оптимизм и силы, предоставит сил. Желаю Вам крепкого здоровья, достатка, новых свершений и успехов во имя Украины!"
Теги: Донбасс, война, АТО, Забродский
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