Лучший подарок: из зоны АТО пришли отличные новости

31.12.2017 18:23

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что сегодня, 31 декабря, в период с полуночи до шести вечера,в районе проведения антитеррористической операции не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.



"По состоянию на 18:00 31 декабря вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела, - отмечают в штабе. - Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей".



Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.