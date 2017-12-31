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Мнение: в Украине нет государственной стратегии касательно ОРДЛО
Во время обсуждения Аналитического отчета "Состояние общественного сознания в Донбассе: оценки тенденций, прогнозы и рекомендации для государственной политики реинтеграции Донбасса", основанного на комплексном исследовании в восьми подконтрольных городах Донецкой и Луганской области, главный редактор интернет-портала "ОстроВ" Сергей Гармаш высказал сомнение в целесообразности обсуждения изменений в политике реинтеграции Донбасса. И пояснил – почему.
"На четвертом году войны такой политики нет, - заявил Гармаш. - Как и в целом государственной стратегии, понимание того, что делать с этим регионом нет".
Главред интернет-портала "ОстроВ" подчеркнул, что по действующим документом в этой сфере пока есть Минские договоренности, которые предусматривают особый статус для ОРДЛО, особый статус там русского языка, особые же отношения с Россией в этом регионе, а также амнистию.
В то же время, согласно обсуждаемому Аналитическому отчету, только 14% жителей подконтрольных территорий Донбасса поддерживают предоставление особого статуса ОРДЛО. И только 7% выступают за амнистию всем участникам боевых действий.
Мы имеем большую разницу в ожиданиях от политики реинтеграции и той реальной политики, которую проводит наше руководство в соответствии с договоренностями, отмечает Сергей Гармаш. Он также высказал свое мнение, что на самом деле в настоящее время проводится "политика дезинтеграции", отграничения временно неподконтрольной территории и ее жителей.
"Это всем известный надоевший факт пенсионного обеспечения, - напомнил главред. - Я понимаю и поддерживаю то, что мы не выплачиваем пенсии на оккупированных территориях. Хотя и нет государственных механизмов, но это было бы явной поддержкой сепаратистов. Но какое право имеет государство не выплачивать пенсии на своей территории своим гражданам, которые приезжают на эту территорию, независимо от того, где они прописаны?! Ни один чиновник не сможет дать этому логического объяснения".
Теги: Украина, Донбасс, стратегия, оккупация, ОРДЛО, реинтеграция Донбасса
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