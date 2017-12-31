Мнение: запретный "закон" в ОРДО ударит по "узкой прослойке"

31.12.2017 14:04

Врач-переселенец и известный блогер Александр Чернов, вынужденно покинувший оккупированный г. Енакиево, прокомментировал решение т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ДНР" запретить "отдельным категориям госслужащих, принимающих решения, связанные с госбезопасностью" иметь собственность и сбережения вне ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).



"Не думаю, что "запрет на собственность вне ОРДО" - приведет к массовой продаже коллаборантами квартир-домов-гаражей в Украине. Равно как и к массовой "переписи" оных на родню (хотя подобное уже было-есть и неминуемо будет, и по мере возможностей отслеживается и будет нами отслеживаться). Ведь под "запрет" в итоге попадет весьма узкая прослойка "госслужащих ОРДО", - отмечает Чернов. - А имеющих в Украине "майно" разных категорий - среди коллаборантов - масса! Только в моей скромной "базе" только по Киеву больше 700 "объектов" недвижимости, принадлежащих 300+ коллаборантам, львиная часть которых бывает в Украине".