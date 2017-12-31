Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мнение: запретный "закон" в ОРДО ударит по "узкой прослойке"

31.12.2017 14:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мнение: запретный "закон" в ОРДО ударит по "узкой прослойке"

Врач-переселенец и известный блогер Александр Чернов, вынужденно покинувший оккупированный г. Енакиево, прокомментировал решение т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ДНР" запретить "отдельным категориям госслужащих, принимающих решения, связанные с госбезопасностью" иметь собственность и сбережения вне ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).

"Не думаю, что "запрет на собственность вне ОРДО" - приведет к массовой продаже коллаборантами квартир-домов-гаражей в Украине. Равно как и к массовой "переписи" оных на родню (хотя подобное уже было-есть и неминуемо будет, и по мере возможностей отслеживается и будет нами отслеживаться). Ведь под "запрет" в итоге попадет весьма узкая прослойка "госслужащих ОРДО", - отмечает Чернов. - А имеющих в Украине "майно" разных категорий - среди коллаборантов - масса! Только в моей скромной "базе" только по Киеву больше 700 "объектов" недвижимости, принадлежащих 300+ коллаборантам, львиная часть которых бывает в Украине".



Теги: Донбасс, ДНР, собственность, оккупанты, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх