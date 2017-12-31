Мобильные штучки не добрались до ОРДЛО

31.12.2017 10:56

Представители Госпогранслужбы Украины произвели задержания в КПВВ "Гнутово" и "Майорск".



Автомобиль, которым перевозили товары через линию разграничения с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого отряда в КПВВ "Гнутово". Среди личных вещей гражданин Украины, который следовал на авто в сторону неподконтрольной территории, пытался незаконно перевезти 54 стартовые пакеты мобильной связи и 800 карточек пополнения мобильного счета на общую сумму в эквиваленте почти 42 000 гривен. Обнаруженный товар изъят работниками Государственной фискальной службы для принятия правового решения.



В КПВВ "Майорск" пограничники Краматорского отряда обнаружили у гражданина Украины, который двигался на неподконтрольную территорию, паспортный документ с признаками частичной подделки. Нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, что сквозь линию разграничения в зоне АТО вчера сумели прорваться более 25 тысяч человек.



Также была опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ.