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Архив - Донецкая область

Мобильные штучки не добрались до ОРДЛО

31.12.2017 10:56
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Мобильные штучки не добрались до ОРДЛО

Представители Госпогранслужбы Украины произвели задержания в КПВВ "Гнутово" и "Майорск".

Автомобиль, которым перевозили товары через линию разграничения с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого отряда в КПВВ "Гнутово". Среди личных вещей гражданин Украины, который следовал на авто в сторону неподконтрольной территории, пытался незаконно перевезти 54 стартовые пакеты мобильной связи и 800 карточек пополнения мобильного счета на общую сумму в эквиваленте почти 42 000 гривен. Обнаруженный товар изъят работниками Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

В КПВВ "Майорск" пограничники Краматорского отряда обнаружили у гражданина Украины, который двигался на неподконтрольную территорию, паспортный документ с признаками частичной подделки. Нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, что сквозь линию разграничения в зоне АТО вчера сумели прорваться более 25 тысяч человек.

Также была опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, ОРДЛО
 
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